WindTre, rimodulazioni in arrivo dal 20 gennaio 2022: attenti agli avvisi via SMS

Non ci sono solo buone notizie per i clienti WindTre a Natale: da una parte l’operatore attiva gratuitamente il 5G ad alcuni clienti, dall’altra annuncia rimodulazioni tariffarie a partire dal 20 gennaio 2022 per utenti selezionati. Vediamo la natura di questi aumenti del costo mensile.

Come ripreso da MondoMobileWeb, i clienti WindTre interessati riceveranno comunicazioni dedicate tramite SMS a partire da oggi, lunedì 6 dicembre 2021. Un messaggio di esempio recita: “Modifiche contratto: per esigenze di mercato legate al crescente bisogno di traffico dati la tua offerta varierà”. Dopodiché, a seconda del singolo cliente, la natura della rimodulazione cambierà. In alcuni casi aumenteranno gratuitamente i Giga per un periodo tra i 6 e i 12 mesi, in altri i minuti di chiamate diventeranno illimitati, mentre l’importo da pagare mensilmente riceverà aumenti in base all’offerta mobile di partenza.

Interessante notare, però, come WindTre permetta di rifiutare la rimodulazione mantenendo costi e contenuti dell’offerta propria semplicemente inviando un SMS con scritto “NVAR” al 40400. Chi invece vorrà optare per il cambio di operatore telefonico, come da prassi, potrà farlo senza pagare alcuna penale entro una data precedente alla rimodulazione specificata tramite SMS. Non essendo nota la lista di offerte interessate alla detta modifica, tantomeno la quantità di Euro da pagare in più dato che non è uniforme, consigliamo di tenere gli occhi aperti per eventuali comunicazioni da WindTre.

Intanto rimangono disponibili le promozioni Christmas Edition del medesimo operatore, con prezzi a partire da 9,99 Euro al mese.