WindTre, altre rimodulazioni in arrivo il 26 agosto per ex clienti 3 Italia

Le rimodulazioni WindTre di giugno per i clienti ex Tre Italia non sono le uniche di questa estate. Sempre considerando lo stesso target, l’operatore telefonico italiano a partire dal 26 agosto 2021 introdurrà nuove modifiche unilaterali per una serie di clienti selezionati: ecco di cosa si tratta nello specifico.

Stando a quanto segnalato da MondoMobileWeb, sin da ieri, giovedì 15 luglio 2021, WindTre ha iniziato a inviare tramite SMS la seguente comunicazione: “Gentile Cliente, dal 26 Agosto 2021 avvieremo un processo d’innovazione tecnologica per uniformare i nostri sistemi, migliorare la tua esperienza e garantirti servizi più semplici da usare: avrai maggior controllo della spesa per il traffico internet non incluso nell’offerta e, al rinnovo del piano, il traffico è anticipato in caso di credito insufficiente e per il primo mese senza addebiti aggiuntivi. Recesso senza costi da web, Racc. A/R, PEC, 159, negozi o cambio operatore fino al giorno prima. Info su windtre.it/info31”.

Questo è solo un esempio tra le numerose varianti della medesima campagna informativa, ma l’intento è lo stesso: avvertire gli utenti interessati dei cambiamenti in arrivo per il meccanismo extrasoglia e per l’insufficienza del credito residuo. Nel primo caso, si tratta dell’applicazione del meccanismo per cui è possibile ottenere 1 Giga di traffico giornaliero a 99 centesimi di Euro nel caso in cui si superi la quantità di traffico mobile incluso nella propria offerta; nel secondo caso, invece, ogni volta che il credito residuo non basterà per rinnovare la propria offerta WindTre non sospenderà il traffico Internet ma lo renderà utilizzabile per un giorno solare sempre a 99 centesimi di euro, ma se il secondo giorno dovesse verificarsi nuovamente lo stesso problema, allora il traffico sarà disponibile per altri 4 giorni a 1,99 Euro.

Come indicato tramite l’SMS succitato, WindTre permetterà ai clienti di esercitare il diritto di recesso o passaggio ad altro operatore senza alcun costo, fino al giorno prima dell’entrata in vigore della rimodulazione.

Ci sono anche rimodulazioni per la rete fissa in arrivo ad agosto 2021, con rincari per un massimo di 4 Euro al mese.