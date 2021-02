WindTre, rimodulazioni in arrivo a marzo 2021: 2 Euro al mese in più per alcuni clienti

WindTre ha già comunicato ai clienti che nel mese di marzo 2021 giungeranno nuove rimodulazioni per gli ex clienti 3 Italia, ma non è l’unico cambiamento in arrivo: a partire dal 29 marzo, infatti, alcuni consumatori possessori di SIM WindTre vedranno una modifica unilaterale del contratto per un aumento del prezzo mensile di ben 2 euro.

Come riportato infatti dai colleghi di MondoMobileWeb, coloro che sono diventati clienti WindTre con l’offerta WindTre Go 50 Top+ a 5,99 Euro al mese vedranno attivarsi automaticamente la tariffa “Super” che rialzerà il costo a 7,99 Euro al mese ma garantirà minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS e 70 GIGA di traffico dati in 4G, ovvero 20 GIGA in più rispetto all’offerta originale.

L’SMS di avviso inviato ai clienti interessati è il seguente: “Modifiche contratto: dal 29 marzo 2021, la tua offerta cambia in Super 70 per ragioni economiche legate all’utilizzo del tuo attuale piano. Hai minuti illimitati, 200 SMS, 70 GB, al costo di 7,99 euro al mese. Al termine del traffico incluso: 29 centesimi di euro per ogni SMS inviato, 1GB aggiuntivo a 0,99 euro al giorno. Per maggiori dettagli sull’offerta clicca su windtre.it/super-lp. Diritto di recesso entro il 28/3 con Racc. A/R, PEC, 159, da Area Clienti, negozi WINDTRE o cambio operatore senza penali. Per info su recesso vai su windtre.it/recesso”.

Non è noto se saranno coinvolte anche altre offerte, dato che l’operatore telefonico non ha ancora comunicato ufficialmente questa rimodulazione sul sito ufficiale. In ogni caso, i clienti WindTre potranno esercitare il diritto di recesso gratuito entro 30 giorni dalla ricezione dell’SMS in questione.

Inoltre, a partire dal 21 marzo 2021 WindTre bloccherà di default tutti i servizi VAS su tutte le SIM attive.