WindTre, altre rimodulazioni anche a Marzo 2021: le novità ed clienti coinvolti

Dopo le rimodulazioni di WindTre di Gennaio 2021, l'operatore telefonico in queste ore sta comunicando ai propri clienti che da Marzo 2021 entreranno in vigore delle nuove modifiche unilaterali alle offerte.

Secondo quanto riferito dai colleghi di MondoMobileWeb, ad essere coinvolti saranno principalmente gli ex clienti 3 Italia, che da Marzo 2021 dovranno sottostare al nuovo meccanismo di extrasoglia dati che era entrato in vigore lo scorso Gennaio 2021.

WindTre a quanto pare sta dividendo al rimodulazioni in scaglioni: alcuni hanno ricevuto un SMS in cui vengono informati che le modifiche entreranno in vigore l'8 Marzo, altri invece dal 15 Marzo. Nel generico messaggio si legge quanto segue: "Gentile cliente, a partire dal 15 Marzo 2021 avvieremo un processo d’innovazione tecnologica per uniformare i nostri sistemi, migliorare la tua esperienza e garantirti servizi più semplici da usare: avrai maggior controllo della spesa per il traffico internet non incluso nell’offerta e, al rinnovo del piano, il traffico è anticipato in caso di credito insufficiente e per il primo mese senza addebiti aggiuntivi. Recesso senza costi da web, Racc. A/R, PEC, 159, negozi o cambio operatore fino al giorno prima. Info su windtre.it/news1".

Il nuovo meccanismo extrasoglia prevede 1 gigabyte di traffico a 0,99 Euro, da utilizzare entro le ore 23:59 del giorno in cui è stato erogato.

Inoltre, in caso di credito insufficiente a rinnovare la promozione attiva, non è previsto il blocco del traffico ma il pagamento di 0,99 Euro per continuare ad utilizzarla entro le 23:59. Nel caso in cui il traffico non fosse disponibile, viene garantita un'ulteriore proroga per altri due giorni al costo di 0,99 Euro. Al termine di tale periodo, la SIM resterà attiva in ricezione.

A questo si aggiunge un costo di 12,40 centesimi di Euro per la segreteria telefonica per ogni chiamata effettuata in Italia.

Infine, per gli ex clienti Tre che disattiveranno le offerte All-In e Play, sarà attivato New Basic al prezzo di 4 Euro al mese.