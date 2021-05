WindTre, rimodulazioni Super in arrivo: aumentano i Giga, ma anche il prezzo

Dopo le rimodulazioni di marzo 2021, WindTre torna alla carica con altre modifiche unilaterali del contratto per certe offerte selezionate. Ancora a fine aprile 2021 e anche nei prossimi giorni, gli utenti interessati riceveranno gli SMS da parte dell’operatore telefonico italiano per confermare l’aumento della tariffa mensile di 2 euro.

Secondo quanto riportato anche dai colleghi di MondoMobileWeb, alcuni clienti WindTre avrebbero ricevuto il consueto messaggio d’avvertimento. Si tratta di coloro che possiedono una SIM con offerte come All Inclusive 50 Top+, attualmente dal costo pari a 5,99 Euro al mese: le loro offerte cambieranno in Super 70, un piano che prevede minuti illimitati di chiamate verso i numeri nazionali, 200 SMS sempre verso numeri nazionali e 70 Giga di traffico Internet in 4G, il tutto a 7,99 Euro al mese.

In altre parole, rispetto al piano originale si parla di un aumento di 20 Giga mensili sulla rete mobile disponibile al costo di 2 Euro al mese. La modifica sarebbe dovuta a “ragioni economiche”, ma l’operatore telefonico avrebbe deciso di non comunicarlo ufficialmente tramite il suo sito probabilmente a causa di un numero non troppo elevato di casi.

Come da prassi, tutti gli utenti che riceveranno questo messaggio potranno esercitare il loro diritto di recesso o effettuare il passaggio a un altro operatore in maniera completamente gratuita, senza costi di disattivazione o penali entro 30 giorni.

A proposito di WindTre e di rimodulazioni, l’operatore ha dovuto pagare una multa salatissima da 1 milione di Euro assieme a Vodafone proprio per l’applicazione di tariffe extra su alcune offerte nel corso del 2020.