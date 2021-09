WindTre ripropone GO 100 Star Plus, l'offerta winback da 7,99 Euro al mese da non perdere

WindTre per il mese di settembre 2021 ha disponibili non solo tante offerte telefoniche per tutti, ma anche alcune offerte winback dedicate agli ex clienti e rese note tramite SMS mirati. Tra questi piani tariffati figura in particolare GO 100 Star Plus, da noi già trattata ma ancora proposta con un ottimo pacchetto dati a un prezzo interessante.

Come riportato da MondoMobileWeb, l’operatore telefonico italiano propone GO 100 Star Plus ad alcuni ex clienti selezionati con un SMS simile al seguente: “100GIGA, minuti illimitati e 200SMS a 7.99E/mese con la Top Quality Network di WINDTRE: SE NON LA PROVI NON CI CREDI! Attivazione GRATIS e SIM 0E nei nostri negozi entro il 09/09. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e privacy su windtre.it/go100splus/”.

Da qui è possibile capire cosa comprende il pacchetto: minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso qualsiasi numero nazionale e ben 100 Giga di traffico dati in 4G+, il tutto a 7,99 Euro al mese addebitati su credito residuo. Non sono previsti costi di attivazione e nemmeno la quota solitamente necessaria per acquistare la scheda SIM fisica. L’attivazione dovrà essere effettuata presso i punti vendita aderenti con portabilità dall’operatore a cui siete attualmente legati.

Tuttavia, un dettaglio fondamentale riguarda le tempistiche di disponibilità di GO 100 Star Plus: a fine SMS viene infatti chiarito che c’è una data di termine di questa offerta, variabile a seconda di quando si riceve il messaggio da WindTre. Dunque, attenzione!

Nel frattempo, l’operatore virtuale basato su rete WindTre, Very Mobile, ha lanciato la nuova promo Very Flash da 7,99 Euro al mese.