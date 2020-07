WindTre, scattano le nuove rimodulazioni: segnalati rincari fino a 4 Euro

Sonos scattate ieri 13 luglio 2020 le prime rimodulazioni di WindTre, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine qualche settimana fa. L'operatore telefonico ha provveduto ad informare gli utenti attraverso una campagna di SMS, che ha permesso di scoprire alcune delle offerte coinvolte.

Ad esempio, un utente ha ricevuto il seguente messaggio: "Modifiche contratto: dal 13 Luglio 2020, la tua offerta cambia in MIA 40 – Special Edition a causa dell’insostenibilita’ economica dell’utilizzo del tuo attuale piano. Hai Min. Illimitati e 40 GB, al costo di 10.99E/mese. Al termine del traffico dati incluso: 1GB aggiuntivo a 0,99E/giorno. Per maggiori dettagli sull’offerta clicca su windtre.it/mia-se2 Diritto di recesso entro il 12 Luglio 2020 con Racc. A/R, PEC, 159, da Area Clienti, negozi WINDTRE o cambio operatore senza penali. Per info su recesso vai su windtre.it/recesso”.

In questo caso all'utente è stata modificata l'offerta e sostituita con MIA 40 Special Edition, che ha un costo di 10,99 Euro al mese ed include 40 gigabyte di internet e minuti ilimitati.

Secondo quanto riferito da Mondo Mobile Web, in altre circostanze la stessa offerta è stata proposta ad 8,99 Euro al mese, con minuti illimitati, 40 gigabyte di internet e 300 SMS. Alcuni clienti hanno registrato rincari di 4 Euro al mese.

WindTre ha giustificato le modifiche unilaterali "a causa dell’insostenibilità economica”.