WindTre Super Internet Casa Easy Pay, nuova offerta per rete FWA da 17,99 Euro al mese

WindTre continua a rilasciare nuove promozioni per le sue offerte per la rete fissa: se ieri abbiamo visto il nuovo prezzo per Super Fibra in convergenza, nella giornata odierna parliamo dello sconto su Super Internet Casa Easy Pay, offerta FWA disponibile al prezzo di 17,99 Euro al mese. Ecco tutti i dettagli in merito.

Come ripreso da MondoMobileWeb in seguito a molteplici segnalazioni, Super Internet Casa Easy Pay è un’offerta pensata da WindTre che sfrutta la tecnologia Fixed Wireless Access o FWA per fornire navigazione Internet in 4G con modem Super Internet Wi-Fi, disponibile esclusivamente per clienti privati che risiedono in comuni non raggiunti dalla fibra.

Scendendo nel dettaglio, Super Internet Casa Easy Pay offre la connessione alla rete Internet nazionale fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload al prezzo scontato di 17,99 Euro al mese anziché 24,99 Euro al mese, con addebito da effettuare tramite metodo Easy Pay – dunque con carta di credito, conto corrente bancario o carte Conto abilitate. L’attivazione richiederebbe il pagamento di 49,99 Euro, ma WindTre propone il pagamento di solo 6,99 Euro a patto che l’offerta resti attiva per 24 mesi; la quota restante verrà addebitata solamente in caso di recesso anticipato. Inoltre, essendo necessaria l’attivazione della SIM sono richiesti altri 10 Euro.

Si ribadisce infine che l’offerta FWA in questione è utilizzabile solo ed esclusivamente nel comune di sottoscrizione; in caso di utilizzo esterno, WindTre avvertirà il cliente del mancato rispetto delle condizioni dell’offerta e, se ciò dovesse accedere più volte o per un periodo prolungato, allora l’operatore cambierà automaticamente l’offerta con 100 Giga mensili a 12,99 Euro al mese, a partire dal traffico dati illimitato in 4G a 17,99 Euro al mese.

Tra le altre offerte WindTre del periodo abbiamo anche segnalato le promo MIA disponibili fino al 31 agosto per clienti selezionati.