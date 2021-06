WindTre torna alla carica: GO 100 Star Plus a 7,99 Euro al mese per gli ex clienti

WindTre torna all’attacco: dopo avere lanciato l’offerta telefonica GO 100 Fire da 6,99 Euro al mese nel corso di maggio 2021, ora l’operatore telefonico italiano punta nuovamente agli ex clienti con un altro piano tariffario chiamato GO 100 Star Plus proposto a partire da questi giorni alla cifra competitiva di 7,99 Euro al mese.

Ma analizziamo nel dettaglio il tutto. WindTre GO 100 Star Plus verrà offerta ad alcune persone selezionate tramite il seguente SMS dedicato, come segnalato dai colleghi di MondoMobileWeb: “100GIGA, minuti illimitati e 200SMS a 7.99E/mese con la Top Quality Network di WINDTRE: SE NON LA PROVI NON CI CREDI! Attivazione GRATIS e SIM 0E nei nostri negozi entro il 21/06. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e privacy su windtre.it/go100splus”.

Come è deducibile, dunque, il bundle mensile offerto prevede minuti illimitati verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale, 200 SMS verso i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati in 4G+, il tutto per la suddetta cifra di 7,99 Euro al mese. Una quota ormai tipica tra gli operatori telefonici italiani, dato che anche Kena Mobile offre un pacchetto simile allo stesso prezzo, solo con SMS illimitati e con disponibilità esclusiva ai già clienti.

L’offerta proposta da WindTre potrà essere attivata gratuitamente, come detto, presso i negozi aderenti e senza costi di attivazione. Ultimi dettagli riguardano il mancato rinnovo, che comporta il pagamento di 99 centesimi fino alle 23:59 per utilizzare il pacchetto dati in anticipo fino alla ricarica del credito; in caso di mancata ricarica, poi, il pacchetto verrà sempre riproposto a 99 centesimi di euro per altri due giorni. Se invece si usano tutti gli SMS prima del rinnovo, i messaggi successivi costeranno 29 centesimi ciascuno; i Giga, invece, al loro esaurimento costeranno 99 centesimi per Giga, utilizzabile fino alle 23:59 del medesimo giorno in cui vengono riattivati.

Nel mentre si attendono le rimodulazioni sulla rete fissa di agosto 2021, con rincari pari a 4 Euro.