WindTre, utenti segnalano problemi oggi, 2 luglio 2023: colpite sia rete fissa che mobile

Sembra ci siano problemi per WindTre oggi, domenica 2 luglio 2023: nelle prime ore del pomeriggio, infatti, si sono moltiplicate le segnalazioni sulla pagina DownDetector di WindTre, che hanno raggiunto le 174 intorno alle 14:00. Mentre scriviamo queste righe, il numero di segnalazioni si mantiene stazionario e più alto della media.

Sembra inoltre che i problemi colpiscano sia reti mobili che fisse: il 43% delle segnalazioni, infatti, lamenta guasti alla linea internet mobile, mentre un altro 27% parla di malfunzionamenti alla rete internet fissa. Infine, il 30% delle segnalazioni rimanenti parla di un blackout totale per il provider di connessione web per smartphone e abitazioni.

Spostandoci sulla mappa delle segnalazioni di DownDetector, inoltre, possiamo notare che il problema sembra essere diffuso in tutta Italia, e non localizzato in una regione precisa: abbiamo infatti dei picchi di segnalazioni in corrispondenza dei maggiori centri urbani del Paese, come Milano, Torino, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari e Napoli. Ciò lascia pensare che si tratti di un problema generalizzato alla rete WindTre.

Al momento, comunque, né il sito web di WindTre né il profilo Twitter ufficiale dell'azienda hanno rilasciato dichiarazioni sul problema. Vista la situazione, però, vi consigliamo di tenere sotto controllo i social del provider per comunicazioni in merito, oppure di contattare l'assistenza tramite l'app WindTre.

Vi ricordiamo comunque che WindTre è impegnata nell'estensione del 5G in tutta la penisola italiana: guasti come quelli di queste ore sono stati registrati già altre volte in passato, e si sono risolti in tempi piuttosto rapidi.