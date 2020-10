WindTre, in vigore da oggi le nuove rimodulazioni di Ottobre: i clienti interessati

Questa settimana di Ottobre si apre con una serie di rimodulazioni per i clienti WindTre. Da oggi, 19 Ottobre 2020, entrano infatti in vigore le modifiche unilaterali che aveva già annunciato in passato l’operatore telefonico.

Nello specifico, sono interessate tutte le offerte che includono in omaggio del credito bonus non acquistato. Di seguito l’SMS inviato lo scorso settembre ai clienti: “Modifica condizioni: dal 19/10 il credito bonus, cioè non acquistato, della tua offerta non potrà essere utilizzato per SMS solidali e numerazioni voce in sovrapprezzo, roaming extra UE, servizi VAS, acquisti online e tramite App, o essere oggetto di trasferimento ad altri operatori o monetizzazione. Recesso senza costi da web, Racc. A/R, PEC, 159, negozi o cambio operatore fino al giorno prima della variazione. Per maggiori info vai su https://windtre.it/info”.

Nel portale, WindTre osserva che “le direttrici di traffico non utilizzabili con il credito bonus incluso nell’offerta sono: SMS solidali e numerazioni voce in sovrapprezzo, roaming extra UE, servizi VAS, acquisti online e tramite App. Tale credito bonus non potrà essere oggetto di trasferimento ad altri operatori o monetizzazione”.

Ovviamente, come previsto dal codice di consumo, agli utenti è stata data la facoltà di effettuare il recesso gratuito fino alla giornata di ieri.

Questa rimodulazione si aggiunge alle modifiche unilaterali annunciate da WindTre ad inizio ottobre.