WindTre e Vodafone, multa da 1 milione di euro per rimodulazioni e costi extra

Proprio a poche dall'annuncio della nuova rimodulazione di WIndTre, giunge notizia che l'AGCOM ha deciso di sanzionare l'operatore telefonico e Vodafone per alcune modifiche contrattuali inserite nelle condizioni delle promozioni in passato.

Nello specifico, WindTre è stata multata a conclusione di un inter che ha preso il via lo scorso Agosto 2020 a seguito di alcune segnalazioni degli utenti, che hanno lamentato l'introduzione di alcune modifiche contrattuali che hanno portato l'aggiunta di un costo extra di 4 Euro al mese nel piano New Basic di alcuni clienti. Le verifiche effettuate dall'autorità hanno portato alla scoperta che le offerte coinvolte sono state Wind1, Wind Easy, Pre Wind 12 2011, Wind 12, Easy Wind 5 euro, Wind 12 2011, Wind Basic, Wind Senza scatto, Wind al Secondo, Wind al secondo -1 euro, Super Senza scatto 2011, Be Wind New Euro 5+5, Be Wind New 5 euro. La stessa notifica di rimodulazione è stata anche segnalata dagli utenti ex-Tre, a Settembre 2020, che hanno ricevuto un'analoga comunicazione di addebito extra di 4 Euro.

L'aspetto che ha portato alle segnalazioni è rappresentato dal fatto che i 4 Euro venivano addebitati sotto forma di addebito mensile in maniera simile ad un abbonamento, nonostante si trattasse di SIM a consumo.

Multa anche per Vodafone, in questo caso per l'introduzione di alcuni costi fissi su SIM a consumo, pari a 5 Euro, entrati in vigore nel Luglio del 2019 per alcuni contratti in abbonamento.

A seguito delle segnalazioni degli utenti, l'AGCOM ha contestato all'operatore telefonico l'aggiunta di una "novazione del contratto" che ha alterato la natura dei contratti firmati degli utenti e che non può essere riconducibile ad una rimodulazione.