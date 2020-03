Wired, GQ, Vogue e altri magazine Condé Nast gratis per tre mesi: ecco come ottenerli

Tra gli innumerevoli servizi digitali resi gratuiti in questi giorni, segnaliamo l'iniziativa di Edizioni Condé Nast Italia, che ha deciso di fornire gratis per tre mesi tutti i suoi magazine, da GQ a Wired, passando per Vanity Fair e per Vogue. Le copie sono ovviamente digitali.

Come avere gratis Wired, GQ e gli altri magazine

Stando a quanto si legge sul portale Solidarietà Digitale e come scritto dalla stessa Wired sul suo sito ufficiale, tutto quello che bisogna fare è scaricare l'applicazione del magazine che si vuole leggere, premere su "Free Pass", registrare il proprio account e inserire l'apposito codice (nome o abbreviazione testata in maiuscolo, seguito da "4YOU"). L'iniziativa è accessibile da oggi 13 marzo 2020 e le copie digitali saranno accessibili fino al 13 giugno 2020.

Codici per ottenere gratuitamente le riviste digitali

Vi lasciamo di seguito i link per effettuare il download delle applicazioni, seguiti dai codici per ottenere i magazine gratis per tre mesi.

Insomma, l'iniziativa messa in piedi da Edizioni Condé Nast Italia può rivelarsi sicuramente una buona occasione per molti utenti per accedere a delle riviste interessanti.