Withings svela lo smartwatch con sensore per l'ECG da 129,95 Dollari

Direttamente dal palco si Las Vegas, il produttore di indossabili Withings ha svelato uno smartwatch che può effettuare l'elettrocardiogramma, grazie a tre elettrodi in grado di effettuare le misurazioni del battito e del ritmo. Di questi, due sono nella parte posteriore dell'orologio, ed il terzo nella ghiera.

Gli utenti non dovranno fare altro che toccare entrambi i lati della ghiera per effettuare la misurazione, ed il feedback sarà rappresentato da una vibrazione. I dati saranno immagazzinati nell'applicazione Health Mate.

La funzione EKG è attualmente in fase di revisione da parte della FDA, che dovrà dare l'ok definitivo prima di procedere con la commercializzazione, sebbene Withings non ne abbia bisogno. E' chiaro però che il nulla osta da parte dell'autorità che si occupa di dispositivi medici e farmaci rappresenterebbe un ottimo argomento da giocarsi in sede pubblicitaria.

Apple ad esempio con l'Apple Watch 4 ha ottenuto l'approvazione da parte della FDA, che però ha specificato come l'orologio non debba intendersi come un "sostituito dei metodi tradizionali di diagnosi e trattamento" per le eventuali malattie al cuore. Da qui le segnalazioni di molti utenti che a seguito dell'utilizzo dell'orologio si sono recati agli specialisti per avere conferma.

Move ECG tiene traccia dei livelli di attività degli utenti utilizzando il GPS del telefono, ed è anche in grado di monitorare il sonno. Sul mercato arriverà anche Move standard, che si differenzia dall'altro modello solo per l'assenza della funzionalità di elettrocardiogramma.

Move ha un costo di 69,95 Dollari ed il produttore garantisce 18 mesi di durata della batteria. Move ECG sarà disponibile nel secondo trimestre dell'anno a 129,95 Dollari.

Withings ha anche lanciato BPM Core, una fascia per la misurazione della pressione sanguigna, il monitoraggio del ritmo cardiaco e l'ascolto del cuore tramite uno stetoscopio digitale.