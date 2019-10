Wizards of the Coast produrrà un Mini-Set da collezione con i My Little Pony

Il popolare gioco di carte collezionabili Magic The Gathering torna a fondersi con altri universi, dopo i set in collaborazione con Dungeon & Dragons, arrivano un mini-set e diversi accessori da gioco raffiguranti i protagonisti di My Little Pony. Si tratta di un'iniziativa benefica di Wizards of the Coast.

Eh già, perché parte dei fondi ricavati grazie a questo set crossover andranno alla Extra Life, una non-profit che raccoglie fondi per il Seattle's Children Hospital. Il mini-set di carte da collezione include tre carte, che avranno ovviamente il bordo argentato.

Chi segue il gioco sa bene che le carte con bordo argentato hanno un valore collezionistico, ma non possono essere utilizzate durante i tornei e gli eventi ufficiali di Magic. Sia Wizards of the Coast sia My Little Pony sono due brand appartenenti alla Hasbro, il che rende questa collaborazione più naturale di quanto a prima vista possa sembrare.

I prodotti di questa incredibile collaborazione saranno disponibili per l'acquisto esclusivamente sul sito Hasbropulse.com.

Il mini-set costa 50$, e per ogni acquisto 30 dollari andranno a finanziare le iniziative di Extra Life. C'è anche un set di playmat per Magic con tanto di scritta "Ponies: the galloping", costa 100$ con l'80% di ricavi che andranno alla non-profit.