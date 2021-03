Il 'Wolf of Wall Street' Jordan Belfort sul Bitcoin: 'valore crescerà a 100mila Dollari'

Jordan Belfort, l'ex agente di cambio di Wall Street che ha ispirato il film The Wolf of Wall Street con Leonardo Dicaprio, in un'intervista rilasciata a Fortune ha discusso dell'attuale situazione del Bitcoin e delle prospettive future per la criptovaluta.

Nel giorno dell'importante annuncio di Tesla ed Elon Musk, infatti, Belfort ha ribaltato le sue precedenti previsioni e si è detto sicuro del fatto che la criptovaluta più importante al mondo registrerà una crescita dell'80% rispetto ai valori attuali e toccherà quota 100mila Dollari.

Non si tratta di una prima assoluta, dal momento che anche altri analisti avevano messo in preventivo una crescita di questo tipo.

Secondo Belfort a conferire al Bitcoin un vantaggio rispetto alle azioni è il fatto che è disponibile in quantità limitata: "il Bitcoin ha un'offerta fissa e finita. Le azioni invece possono essere emesse dalle società" ha affermato.

Il Lupo di Wall Street ha ammesso l'errore fatto quattro anni fa, quando aveva previsto un crollo vertiginoso per la criptovaluta dopo l'allora massimo storico di 19mila Dollari. Evidentemente però così non è stato e quattro anni dopo ha più che raddoppiato il proprio valore.

L'ex trader ritiene che la forza attuale del Bitcoin sia anche rappresentata da una base di acquirenti più ampia rispetto a quattro anni fa.