Wonder Woman 1984 in 4K HDR su HBO Max: ufficiali i dispositivi compatibili

In seguito alle informazioni relative all'arrivo di "Justice League" su HBO Max, torniamo a parlare su queste pagine del noto servizio di streaming. Infatti, sono stati svelati i dispositivi che possono riprodurre "Wonder Woman 1984" in 4K HDR.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget, in occasione dell'arrivo della pellicola su HBO Max sono state rilasciate le indicazioni per guardarla al meglio (4K, HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos). Di seguito l'elenco dei dispositivi coinvolti.

Dispositivi per guardare Wonder Woman 1984 in 4K HDR su HBO Max

Amazon Fire TV Stick 4K e Fire TV Cube;

Android TV (anche AT&T Streaming Box);

Apple TV 4K;

Google Chromecast Ultra;

Chromecast con Google TV (niente audio Dolby Atmos);

Roku Ultra 4800x, TV Roku 4K;

Xfinity X1 (Xi6) e Flex.

Per il resto, in apertura potete dare un'occhiata alla "Opening Scene" pubblicata sul canale YouTube ufficiale di HBO Max. Se volete, invece, approfondire la pellicola coinvolta, potete farlo mediante la nostra scheda dedicata a "Wonder Woman 1984", in cui potete trovare tutti i contenuti del caso relativi al film che sta tanto facendo parlare di sé in queste ore.

Vi ricordiamo che "Wonder Woman" 1984 è uscito oggi 25 dicembre 2020 nelle sale cinematografiche americane e in contemporanea su HBO Max. Il film di Patty Jenkins è il primo della Warner Bros. ad adottare la distribuzione ibrida. Nel frattempo, sui social network è stata attivata un'iniziativa carina.