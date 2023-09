WordPad va in pensione, ma gli utenti non ci stanno: pioggia di critiche a Microsoft

Dopo che Microsoft ha annunciato che WordPad verrà mandato in pensione su Windows 11 e non sarà nemmeno presente su Windows 12, la community sembra essere insorta contro il colosso di Redmond. Molti utenti, infatti, hanno duramente criticato la scelta di Microsoft, chiedendo che WordPad venga supportato ancora per un po'.

A riportare la notizia è Windows Latest, che spiega che alcuni utenti hanno preso d'assalto il Feedback Hub di Microsoft chiedendo all'azienda di non "pensionare" WordPad, se non altro perché l'editor di testa avrebbe ancora alcune importanti frecce al suo arco. D'altro canto, il piano del colosso di Redmond - quello di dirottare tutti gli utenti di WordPad su NotePad o su Microsoft Word - non sembra aver convinto in pieno.

In effetti, molte delle funzioni di Word sono a pagamento, mentre NotePad è un'app decisamente "scheletrica", che non possiede l'elevato numero di funzionalità già offerte da WordPad. Inoltre, secondo alcuni utenti proprio WordPad potrebbe dire la sua come editor di testo riservato ai documenti RTF, dal momento che sarebbe molto più veloce di Word nella loro apertura.

Il confronto con NotePad, invece, è semplicemente impietoso: NotePad è pensato per i file .txt, perciò non supporta immagini e tabelle, che invece possono essere inserite e modificate (oltre che visualizzate, ovviamente) su WordPad. Inoltre, sembra che l'utilizzo dei file .rtf (quelli pensati proprio per WordPad) sia molto più comune del previsto.

"La narrativa attorno alla rilevanza di WordPad nel contesto attuale non ha molto senso", spiega un utente, che aggiunge: "Per alcuni, WordPad potrebbe sembrare fuori luogo, come un vecchio oggetto che proviene da un tempo in cui le persone potevano scegliere tra teso semplice e "abbellito". Per altri, WordPad è utilissimo perché è un modo semplice di gestire i file .rtf". Rincara la dose un altro utente, che spiega che "utilizzando WordPad, posso creare semplicemente delle firme per le mie mail, senza alcun procedimento superfluo. Fare la stessa cosa su Word rende le mail molto più pesanti".