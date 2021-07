Wordpress, stop al supporto per Internet Explorer 11: ecco cosa cambierà

Wordpress ha annunciato che con il rilascio della versione 5.8 del CMS, che è in programma per la distribuzione a Luglio 2022, verrà tagliato il supporto ad Internet Explorer 11. Qualche giorno fa Microsoft ha salutato per sempre Internet Explorer ed ha annunciato che in Windows 11 non sarà presente.

Wordpress, rivolgendosi agli sviluppatori afferma che "se stai attualmente utilizzando IE11, ti consigliamo vivamente di passare a un browser più moderno, come Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari o Microsoft Edge. Agli utenti di IE11 è stato mostrato un avviso che IE11 è considerato obsoleto nella dashboard di WordPress negli ultimi 17 mesi".

Nel comunicato pubblicato sul blog di Wordpress, viene evidenziato che quando il supporto per un browser viene rimosso, le nuove funzionalità non vengono più testate e non è garantito il funzionamento in maniera ottimale. Lo stesso vale anche per gli strumenti automatizzati che generano parti del codice sorgente di Wordpress Core, che vengono aggiornate per escludere i browser non supportati. "Ciò significa che qualsiasi funzionalità che si basa su questi file generati avrà probabilmente bug o smetterà di funzionare per gli utenti di quei browser" si legge nel post, in cui Wordpress evidenzia che il Block Editor sarà l'area di WordPress più colpita da questa modifica.