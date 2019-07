E' il World Emoji Day: Apple svela le nuove faccine in arrivo entro fine anno

In occasione del World Emoji Day di oggi, Apple ha annunciato la nuova serie di faccine che arriveranno sui dispositivi iOS entro la fine dell'anno, probabilmente con il primo major update per iOS 13. Il nuovo standard Unicode 12 porta con se 59 nuovi personaggi e 75 variazioni di genere, per un totale di 230 novità.

A fare il loro debutto nel set di emoji saranno oranghi, bradipi, lontre, puzzole e fenicotteri, a cui si affiancano nuovi prodotti alimentari come aglio, cipolla, waffle, falafel, burro, ostrica, scatole per bevande, matè e cubetti di ghiaccio.

Per quanto riguarda i volti, i gesti e le pose, sarà possibile inviare agli amici la faccina dello sbadiglio, della mano che pizzica, di persone in ginocchio e nuove opzioni di maschi e donne che si tengono per mano. Complessivamente, Apple intende rispettare tutti i generi e toni di pelle, per rappresentare tutti.

Sono incluse anche delle nuove emoji relative all'accessibilità, come un orecchio con apparecchio acustico, persone non udenti, braccia e gambe meccaniche, persone cieche con bastoni e su sedia a rotelle, ma faranno il loro debutto anche i cani guida e le sedie a rotelle (anche motorizzate).

Alcune emoji includono anche il tempo indù, i paracadute, la lampada diya, una goccia di sangue, la benda, lo stetoscopio ed altri.

L'elenco completo delle novità incluse in Unicode 12 sono presenti sul sito Emojipedia.