World Password Day: ecco le peggiori password utilizzate dagli utenti ed i consigli

Come ogni anno, nel primo giovedì di maggio si festeggia il World Password Day, una giornata organizzata per sensibilizzare gli utenti contro l'utilizzo di password troppo semplici ed attraverso cui i giganti del web si prepongono l'obiettivo di aiutare gli utenti a crearne di sicure.

Come sempre, in occasione della fine dell'anno Splashdata ha diffuso la lista delle peggiori password utilizzate dagli utenti, una lista che torna quanto mai attuale nella giornata di oggi e che vi riproponiamo per completezza:

123456 Password 12345678 qwerty 12345 123456789 letmein 1234567 football ilove admin welcome monkey login abc123 starwars 123123 dragon passw0rd master hello freedom whatever qazwsx trustno1

Ma veniamo a quello che è il vero scopo di questa giornata: una nota di sicurezza diffusa da McAfee sostiene che gli utenti, in media hanno ventitrè account online per cui è necessaria una password, ma spesso ne utilizzano solo tredici diverse, il che espone i profili a potenziali attacchi.

Secondo McAfee, il modo migliore per ricordare le password è tenere una lista scritta o digitale (un metodo usato dal 52 per cento degli utenti), mentre il 31 per cento usa 2-3 password per tutti gli account, in modo tale da poterle ricordare.

Interessanti anche il dato relativo al recupero delle password: il 32 per cento degli utenti la dimentica, in media, una volta a settimana, mentre il 14 per cento più volte nell'arco di sette giorni. Dopo aver dimenticato una password, il 16 per cento prova ad indovinarla fin quando l'account non viene bloccato.

I consigli per creare una password sicura sono sempre gli stessi: creare parole chiave alfanumeriche (con numeri e lettere maiuscole e minuscole), simboli ed evitare di inserire informazioni personali (come la data di nascita).