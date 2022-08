Worlds 2022 non avrà formato a doppia eliminazione? Cresce discussione tra fan di LoL

Il programma completo dei Worlds 2022 di League of Legends è già stato comunicato da Riot Games per preparare il pubblico all’evento più atteso dell’anno per il detto MOBA, ma alcuni utenti hanno notato una peculiarità per quest’anno: nonostante la richiesta di tanti fan, Worlds 2022 non avrà un formato a doppia eliminazione.

Il formato dell’evento, come evidenziato dall’utente Reddit CantComprehendLogic, a quanto pare è pensato in maniera tale da non consentire il formato a doppia eliminazione, ovvero con il Bracket normale e il Loser Bracket, dal quale le squadre perdenti nella fase a eliminazione diretta ottengono una seconda possibilità. Secondo gli utenti, questo formato permetterebbe di assistere a molto più spettacolo tra squadre di più località, specie nell’eventualità che le due squadre migliori al mondo si sfidino in semifinale lasciando così spazio a una finale potenzialmente scontata e, dunque, più deludente.

Questa conclusione è raggiunta sulla base di due considerazioni: i gruppi sono concentrati in poche giornate e potrebbero quindi lasciare spazio solamente a due turni di andata e ritorno con match BO1. Le altre partite per la fase a eliminazione diretta sono allo stesso modo concentrate in tre giornate, peraltro in una località differente; di conseguenza, tra la stanchezza dei viaggi e della competizione, molto probabilmente si tratterà al massimo di scontri BO3 con, infine, solamente semifinali e finali BO5. La presunta scelta di evitare il bracket a doppia eliminazione proviene quindi da questioni di tempo di trasmissione, spese di viaggio e sforzi da parte dei giocatori coinvolti.

Nei commenti del post Reddit non mancano osservazioni più pungenti nei confronti di Riot Games, segno che il pubblico vorrebbe più spettacolo durante i Mondiali. Purtroppo, al momento, sembra che sarà necessario aspettare l’edizione 2023 per scoprire se cambierà qualcosa nella scena esport di League of Legends.

Proprio a proposito del titolo, eccovi anche il programma completo del torneo European Masters 2022.