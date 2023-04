I wrestler della WWE possono fare live su Twitch? Ci sono novità

Vi ricordate del divieto di apparire su Twitch per i wrestler WWE? Sì, proprio la questione che aveva visto al centro la britannica Paige, al secolo Saraya-Jade Bevis. Certo, quest'ultima è ormai nota come Saraya nella All Elite Wrestling, dato che ha lasciato la WWE nel 2022, ma adesso sembrano esserci maggiori possibilità per i wrestler WWE.

A tal proposito, come riportato anche da Game Rant e Comicbook, ad aprile 2023 è arrivata una "svolta" in tal senso. Infatti, la WWE ha stretto un accordo con Twitch che permette di far tornare i lottatori sulla piattaforma viola. In parole povere, la piattaforma di proprietà di Amazon e la federazione di wrestling hanno stabilito una ripartizione delle entrate, nonché delle linee guida relative alle dirette streaming.

La questione dei lottatori WWE che effettuano live su piattaforme terze per interagire coi fan e avere entrate aggiuntive è sempre stata un po' "spinosa". Nel 2020 era infatti arrivato uno "stop alle dirette" da parte della federazione di wrestling, che non vedeva esattamente bene l'utilizzo in quel modo dell'immagine e dei ring name dei lottatori coinvolti. "Così come Disney o Warner Bros, la WWE crea, promuove e investe nelle sue proprietà intellettuali", spiegava all'epoca Vince McMahon.

L'interesse della WWE era dunque quello di "stipulare partnership con terze parti a livello aziendale, e non a livello individuale, in modo che ciò possa portare più compensi per tutti coloro che sono coinvolti". Ebbene, ora questo si è concretizzato con l'accordo relativo a Twitch. Sembra a tal proposito che i lottatori potranno effettuare molte tipologie di dirette, ma che bisognerà richiedere un'approvazione nel caso in cui nelle dirette siano coinvolti wrestler di altre federazioni. Per il resto, a quanto pare le entrate trattenute dalla WWE relativamente a queste dirette non sono molto alte, considerando che la maggior parte degli introiti andrebbero a streamer e Twitch.