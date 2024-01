Il WSJ accusa Elon Musk: 'usa LSD, cocaina, ecstasy e ketamina'

Sta avendo un eco mondiale l’articolo pubblicato nella giornata di ieri dal Wall Street Journal che disegna un ritratto di Elon Musk differente rispetto a quello di un CEO d’azienda tradizionale. Secondo il Journal, il numero uno di Tesla e SpaceX farebbe uso di varie droghe.

Nell’articolo, che cita anche le preoccupazioni degli azionisti per l’impatto che questa abitudine potrebbe avere sulle sue aziende, si parla di “LSD, cocaina, ecstasy, funghi magici e ketamina”.

Come riportato da Il Corriere della Sera, che ha avuto modo di visionare l’articolo dietro paywall, Musk sarebbe solito partecipare ad eventi e feste al Burning Man, un festival musicale ed artistico che si tiene nel Nevada “dove si fa largo uso di droghe, per sfogarsi”. La rivelazione sarebbe arrivata da alcune persone vicine al vulcanico imprenditore sudafricano. Musk non sarebbe stato l’unico a partecipare al Burning Man durante gli anni: da lì sarebbero infatti passati anche altri suoi colleghi come Jeff Bezos di Amazon, Larry Page e Sergey Brin di Google e Mark Zuckerberg di Meta.

Il Journal cita anche le preoccupazioni dei consiglieri d’amministrazione per il comportamento di Musk, che violerebbe le politiche aziendali sia di SpaceX e Tesla ed i contratti federali. Il produttore di veicoli elettrici infatti proibisce a tutti i dipendenti (dirigenti compresi) di usare droghe sia in ufficio che fuori. Lo stesso vale per SpaceX: nei contratti da 14 miliardi di Dollari siglati con la NASA infatti viene chiesto alla società di rispettare il Drug-Free Workspace Act.

Musk ha risposto in maniera piccata tramite il proprio account X, dove ha affermato che “TMZ ha standard giornalistici molto più elevati rispetto al WSJ”.

Lo scorso mese, Elon Musk ha partecipato ad Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli D’Italia dove ha parlato d’IA e nataltà.