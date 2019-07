Il WSJ contro Apple: 'favorite le proprie app sullo Store', ma da Cupertino smentiscono

Il Wall Street Journal ha pubblicato un'indagine secondo cui Apple starebbe favorendo le proprie applicazioni sullo Store proprietario, posizionandole più in alto rispetto a quelle concorrenti, anche se queste hanno recensioni migliori.

Nell'indagine, il Journal ha scoperto che le applicazioni della casa della Mela erano al primo posto nel 60% delle categorie sull'App Store, comprese quelle dei libri e mappe in cui risultavano molto meno popolari rispetto alle proposte di Amazon e Google.

Negli esempi viene citato Apple Books, che pur avendo una valutazione media inferiore alle cinque stelline, risulta al primo posto nello Store quando si cerca la parola "libri". Il tutto nonostante il client ufficiale sia 168esimo nella categoria dei Libri per numero di download. Kindle di Amazon, con una media di 4,8 stelle ed 1,2 milioni di recensioni, sarebbe al secondo posto proprio dietro all'applicazione di Apple, nonostante a livello di installazioni sia terza in categoria.

Lo studio si sofferma anche sulla query di ricerca "mappe", che mette Apple Maps davanti a Google Maps e Waze, che sono le più scaricate dagli utenti.

Apple, parlando con The Verge, ha fermamente negato le accuse ed ha affermato di non aver messo in campo alcuno strumento di manipolazione dei risultati di ricerca a favore delle proprie applicazione. Un rappresentante della compagnia americana ha anche rivelato per la prima volta che l'App Store utilizza un complesso sistema di 42 fattori per ordinare i risultati di ricerca. L'algoritmo però è segreto per impedire la manipolazione da parte di sviluppatori di terze parti.

"I clienti Apple hanno una connessione molto forte con i nostri prodotti, e molti di loro usano la ricerca come modo per trovare ed aprire le app. Questo utilizzo da parte dei clienti è il motivo per cui Apple ha un buon posizionamento nelle ricerche, ed è lo stesso motivo per cui Uber, Microsoft e molti altri hanno spesso anche un posizionamento elevato" ha commentato Apple.

La nuova accusa arriva proprio nel giorno in cui il Dipartimento di Giustizia ha annunciato l'apertura di un'indagine antitrust ai danni dei giganti tecnologici.