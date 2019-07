Il WSJ: l'Apple Watch è stato l'ultimo progetto ideato da Jony Ive

A ridosso del weekend ha avuto un eco importante la notizi relativa all'addio di Jony Ive da Apple dopo quasi trent'anni. Il Wall Street Journal è tornato sulla questione, svelando degli interessanti retroscena sul designer britannico che, secondo quanto riportato, avrebbe spinto per convincere Apple a lanciare l'Apple Watch.

A quanto pare infatti gli altri dirigenti non erano d'accordo col progetto, che è stato seguito da Ive in prima persona quotidianamente. Con l'inizio della commercializzazione, però, è lentamente cominciato l'allontanamento dalla società, al punto che non avrebbe più partecipato alle riunioni tra il malumore generale dei team che lavoravano sui vari prodotti.

Il rapporto del Wall Street Journal afferma che la promozione a Chief Designer Officer di Apple nel 2015 mirava proprio a ridurre le sue responsabilità quotidiane di gestione e permettergli di completare il progetto dell'Apple Park. Questo graduale allontanamento avrebbe però provocato scompiglio nel team di design, che lo percepiva come una vera e propria divinità ed attendeva con ansia i suoi input e consigli.

A seguito del lancio dell'Apple Watch, ci sarebbe stato un crollo dell'entusiasmo da parte di Ive, tanto che non si presentava alle riunioni o arrivava in ritardo, senza prendere alcuna decisione. Ive aveva anche organizzato delle "Design Week", delle riunioni full immersion con il team di progettazione software, ma raramente avrebbe preso parte agli eventi.

Il Journal cita un aneddoto relativo alla progettazione della nuova interfaccia di iPhone X, basata completamente sulle gesture. "La pressione tra il team era alta durante la presentazione delle idee e delle funzioni, che dovevano ricevere il via libero definitivo di Ive. Tuttavia, al termine della riunione i componenti della squadra rimasero delusi in quanto Ive non diede loro alcun consiglio o guida da seguire, a differenza di quanto fatto in passato. Uno degli ingegneri afferma che è stato un ciclo di sviluppo approssimativo" afferma in uno stralcio dell'articolo il WSJ.

Nel 2017 Tim Cook chiese ad Ive di tornare al suo lavoro quotidiano, cosa che il designer accettò prima di allontanarsi, definitivamente, due mesi dopo quando iniziarono i suoi viaggi nel Regno Unito per visitare il padre malato.

A quanto pare la maggior parte del team di progettazione non era a conoscenza dell'addio di Ive fino a giovedì scorso, quando la decisione è stata comunicata dall'ormai ex responsabile del design di Apple durante una riunione etichettata come "familiare".