WSJ: 'Trump vuole tariffa del 20% su auto importate', restrizioni anche sulle emissioni?

Il Wall Street Journal lancia l'indiscrezione: "Donald Trump vuole introdurre una tariffa del 20% sulle auto importante negli Stati Uniti d'America provenienti dall'Europa e dal resto del mondo". Inoltre, diverse fonti parlano anche di possibili restrizioni sulle emissioni, con una "maggiore libertà" concessa alle aziende americane.

I piani del Donald Trump sarebbero quelli di produrre "milioni di auto in più" negli USA, in particolare nel Michigan, in Ohio, in Pennsylvania e in Stati come Nord e Sud Carolina. Tuttavia, sia l'indiscrezione del WSJ che quella relativa alle restrizioni sulle emissioni non hanno ancora trovato una conferma ufficiale.

Un possibile indizio, però, potrebbe essere arrivato dalle recenti parole di Trump rivolte a Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fca: "è il mio preferito: ha trasferito la produzione dal Messico nel Michigan". Il tutto è avvenuto durante un incontro alla Casa Bianca convocato per parlare degli standard di emissioni delle auto, dove si è anche discusso dell'accordo di libero scambio del Nafta.

Marchionne ha dichiarato in merito: "Rivisitare e valutare gli standard dell'Epa, come originariamente previsto, è la cosa giusta da fare. [...] Il processo è nelle sue fasi iniziali e trarre conclusioni affrettate e ipotizzare un esito sarebbe quindi un errore. Io sono ottimista che il presidente riuscirà a trovare il modo di preservare un programma nazionale che stimoli miglioramenti continui nell'efficienza dei veicoli e al contempo ci permetta di realizzare veicoli che i nostri clienti vogliano acquistare, a prezzi a loro accessibili. Raggiungere questo risultato - ha concluso - richiede la volontà di tutte le parti di arrivare a compromessi attraverso un dialogo ponderato e basato su dati".