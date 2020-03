La WWDC 2020 di Apple avverrà solamente online per via del Coronavirus

Apple ha annunciato i suoi piani per l'edizione 2020 della WWDC. Quest'anno gli sviluppatori dovranno, per forza di cose, seguire la kermesse da casa, ma la società di Cupertino ha comunque assicurato che ci saranno delle novità interessanti per tutti gli appassionati.

In particolare, stando a quanto riportato da 9to5Mac e MSPowerUser, Apple ha deciso di tenere il suo evento solamente online, chiaramente per via delle preoccupazioni legate al Coronavirus (COVID-19). Per quanto riguarda gli annunci, si vocifera della possibile presentazione di iOS 14.

Phil Schiller, Senior Vice President of Worlwide Marketing di Apple, ha dichiarato: "Il prossimo giugno, la WWDC 2020 verrà trasmessa in modo innovativo [...], riunendo l'intera comunità di sviluppatori con una nuova tipologia di esperienza. L'attuale situazione sanitaria ha richiesto la creazione di un formato rinnovato per la WWDC 2020, tra keynote e sessioni online, in grado di offrire una grande esperienza di apprendimento per gli sviluppatori di tutto il mondo. Condivideremo ulteriori dettagli nelle prossime settimane".

Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering di Apple, ha invece affermato: "Grazie a tutti i nuovi prodotti e tecnologie su cui abbiamo lavorato, la WWDC 2020 sarà un grande evento. Non vedo l'ora che i nostri sviluppatori mettano le mani sul nuovo codice".

Insomma, niente evento fisico, ma sembra che l'azienda di Cupertino voglia comunque puntare sulla WWDC 2020.