WWDC 2022, la campagna marketing passa per la Realtà Aumentata: Apple AR in arrivo?

Manca meno di una settimana all'inizio della WWDC 2022 di Apple: a sette giorni dall'evento, pare che la macchina del marketing di Cupertino abbia dato inizio alla promozione della kermesse con una trovata piuttosto bizzarra. Quest'anno, in particolare, il marketing del keynote di giugno passa per un pacchetto di carte collezionabili in AR.

Collegandovi al sito web di Apple Events, infatti, avrete la possibilità di aprire uno speciale pacchetto di carte collezionabili, al cui interno troverete una o più memoji degli sviluppatori di Apple e dei suoi ingegneri. Ovviamente, la particolarità della trovata promozionale è l'utilizzo della Realtà Aumentata: molti, tra i fan, l'hanno presa come una conferma dell'imminente presentazione di Apple AR, ma la verità sembra essere un'altra.

La tradizione degli easter egg in AR di Apple per promuovere la WWDC, infatti, va indietro di anni, poiché la ritroviamo sia nel 2020 con la presentazione del chip M1 sia nel 2021 con macOS Monterey e Universal Control. Inoltre, Cupertino sta spingendo sul marketing in AR per promuovere anche altri suoi eventi: trovate di questo stesso tipo, infatti, erano state usate anche nella campagna pre-lancio di iPhone 12, in quella di iPhone 13 e nella promozione del keynote Apple di marzo, quando l'azienda ha presentato Mac Studio.

Purtroppo, dunque, sembra che neanche la campagna marketing ci dia informazioni su cosa verrà lanciato da Apple alla WWDC di quest'anno. Al momento, però, possiamo escludere un teaser di Apple AR, smentito dall'affidabile analista Ming-Chi Kuo, mentre diverse fonti puntano verso uno o più lanci nella lineup Mac.

A tal proposito, i dispositivi più papabili sembrano essere il nuovo Mac Pro e Macbook Air M2, entrambi potenzialmente in arrivo nella seconda metà dell'anno e la cui presentazione nel corso della Worldwide Developers Conference non appare così improbabile.