WWDC 2024, l'IA di iOS 18 sarà protagonista? Le prime informazioni sono contrastanti

Nelle scorse ore, Apple ha annunciato la WWDC 2024. Durante il suo keynote annuale per gli sviluppatori, la Mela Morsicata presenterà iOS 18 e la sua Intelligenza Artificiale, mettendosi al pari con la proposta software di compagnie rivali quali Google e Samsung. Questo almeno secondo i leaker: ma siamo sicuri che le cose stiano davvero così?

Se stiamo a sentire l'affidabile insider e giornalista di Bloomberg Mark Gurman, in realtà, l'IA di Apple non arriverà con iOS 18, ma si farà attendere più a lungo. Negli scorsi mesi era emerso che Apple vorrebbe implementare la sua IA su una pletora di app proprietarie, da Safari a Note, da Pages, Keynote e Numbers fino a Promemoria e Messaggi. Tuttavia, l'azienda non sarebbe pronta per utilizzare un modello linguistico proprietario.

Per questo, Apple starebbe cercando delle partnership con altri colossi già consolidati nel mercato dell'Intelligenza Artificiale: i nomi sul tavolo sono quelli di Google, di OpenAI e di Baidu, il che significa che, a seconda dell'esito delle trattative, potremmo vedere IA come quelle Gemini, ChatGPT ed Ernie sotto la scocca della prossima generazione dei Melafonini. Se invece Apple dovesse riuscire a stipulare più partnership al contempo, alla WWDC potremmo assistere al lancio di un App Store di iOS 18 per le IA, sulla falsariga di quello già esistente per app e videogiochi.

Ciò che pare certo, dalle parole di Gurman, è che il colosso di Cupertino non lancerà alcuna IA proprietaria nel corso della WWDC. Ovviamente, questo non significa che durante l'evento non si parlerà affatto di Intelligenza Artificiale: al contrario, i primi teaser a riguardo sono già arrivati. Per esempio, il Senior Vice Presidente di Apple per il Marketing Greg Joswiak ha pubblicato un post su X - visibile anche in calce - che sembra alludere chiaramente all'IA tra i protagonisti della conferenza per sviluppatori di Apple.

Nel post, infatti, possiamo leggere: "Segnatevi la WWDC 2024 sul calendario, per il 10-14 giugno. Sarà un evento Assolutamente Incredibile!". Le parole "Assolutamente Incredibile", o "Absolutely Incredible" in inglese, per giunta scritte con la prima lettera maiuscola, sembrano fare chiaramente riferimento alla sigla "AI" - Intelligenza Artificiale, per l'appunto.

Su Samsung EP-TA800N 25W Caricabatterie a Ricarica Super Veloce, Po è uno dei più venduti di oggi.