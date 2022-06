WWDC, Apple annuncia l'Upscaling MetalFX: il gaming arriva anche su Mac

Una delle maggiori novità del keynote Apple della WWDC 2022 è che macOS Ventura punterà sul gaming, un settore finora decisamente secondario per i prodotti di Cupertino. A permettere la svolta di 360° di Apple sarebbe l'Upscaling MetalFX in arrivo con le API Metal 3: ma cos'è, di preciso, MetalFX?

MetalFX è una tecnologia sulla falsariga del DLSS di NVIDIA e del FSR 2.0 di AMD, nonché del sistema di upscaling XeSS di Intel, che dovrebbe essere lanciato nei prossimi mesi. All'atto pratico, MetalFX utilizzerà i chip custom di Apple, ovvero l'M1 e l'M2 in tutte le loro varianti, per far funzionare in maniera più efficiente i videogiochi, compresi quelli che richiedono un hardware particolarmente performante per girare senza intoppi.

MetalFX opererà l'upscaling di immagini in bassa risoluzione per migliorare artificialmente la loro qualità, garantendo gli stessi vantaggi dati da una ridotta risoluzione dell'immagine senza però sacrificare la qualità grafica del gioco. Per come è stato descritto da Apple durante la WWDC, MetalFX dovrebbe somigliare molto al FSR 2.0 di AMD, anche se dovrebbe sfruttare il "Neural Engine" di Apple.

Benché probabilmente MetalFX riuscirà a migliorare la qualità del gaming su Mac e Macbook dal punto di vista tecnico, il nodo principale resta la scarsa disponibilità di videogiochi sui prodotti di Cupertino, che tradizionalmente non sono le piattaforme più indicate per i giocatori.



Secondo quanto riporta Ars Technica, in effetti, l'annuncio di MetalFX potrebbe più che altro essere servito ad Apple per spingere gli sviluppatori a dare il via alla realizzazione di conversioni per Mac dei propri prodotti già pubblicati su PC, oppure a prevedere un lancio in contemporanea per le versioni Windows e Mac dei videogiochi in arrivo nei prossimi mesi.

Sfortunatamente, a differenza della tecnologia FSR 2.0 di AMD, MetalFX non è open-source, perciò il numero di produzioni su cui verrà utilizzato potrebbe non essere così alto come gli utenti Mac potrebbero sperare. Intanto, però, Apple ha annunciato anche la sua versione dell'API DirectStorage di Microsoft, che dovrebbe permettere di velocizzare il trasferimento di elevate quantità di dati tra memorie, CPU e GPU, in modo da ridurre i tempi di caricamento in-game.

Infine, vale la pena sottolineare che l'API Metal 3 arriverà anche su iOS e iPadOS, permettendo così un netto miglioramento grafico e tecnico anche dei videogiochi pensati per la mobilità.