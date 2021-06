WWDC imminente, cosa annuncerà Apple? Arriva un leak dall'App Store

Mancano solamente poche ore alla Apple WorldWide Developers Conference (WWDC). Quest'ultima si terrà infatti a partire dalle 19:00 italiane di domani 7 giugno 2021. L'evento è dunque imminente e non sorprende il fatto che rumor e leak si stiano concentrando su quali potrebbero essere gli annunci che la società di Cupertino si appresta a effettuare.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da MacRumors, nonché come segnalato dallo sviluppatore Khaos Tian su Twitter, nel corso delle ultime ore l'App Store è stato aggiornato. All'interno di alcuni file legati allo store digitale ufficiale di Apple, si fa riferimento a diverse nuove applicazioni. In particolare, sono state scovate "com.apple.NanoTips" e "com.Apple.NanoContacts", che sembrano indicare l'arrivo delle app "Tips" e "Contacts" per Apple Watch ("Nano" è infatti il codice utilizzato internamente dall'azienda di Tim Cook per il software dedicato al mondo smartwatch).

Per il resto, non manca anche un riferimento a "com.Apple.Mind", dunque a un'applicazione chiamata "Mind", che potrebbe arrivare anche su iOS. Non è chiaro di cosa si tratti, ma il nome fa pensare a un software legato alla salute mentale. D'altronde, in passato i rumor legati a questo tipo di funzionalità non sono mancati.

I leak provenienti dall'App Store finiscono qui, ma chiaramente il Web pullula di ulteriori dettagli. Scopriremo tutto in modo ufficiale solamente tra poche ore, ma potrebbe interessarvi sapere che altre voci di corridoio descrivono un ovvio focus lato software, puntando su iOS 15, watchOS 8 e tutti i classici aggiornamenti (iPadOS, macOS e tvOS compresi).

Tra le novità di cui si vocifera di più, troviamo una rinnovata schermata home per iPadOS (dovrebbe anche essere possibile piazzare i widget un po' ovunque), descritta come "il "più grande cambiamento dal 2010 a oggi". Per quel che riguarda, invece, iOS 15, non dovrebbe mancare un nuovo sistema di gestione delle notifiche, che dovrebbe tenere conto di quello che sta facendo l'utente (ad esempio, se sta guidando, lavorando o sta per andare a dormire).

Inoltre, stando a quanto riportato da Bloomberg, non dovrebbero mancare funzionalità relative alla privacy, un multitasking migliorato per iPadOS, aggiornamenti all'interfaccia di Apple TV e Apple Watch e un sistema di risposte automatiche migliorato.

Oltre a questo, un possibile annuncio interessante potrebbe essere rappresentato dal sistema operativo homeOS. Infatti, stando a Forbes, recentemente Apple avrebbe fatto accidentalmente riferimento a quest'ultimo in un annuncio di lavoro.

Per il resto, secondo i rumor non è da escludere anche qualche annuncio hardware durante la WWDC 2021. Più precisamente, si fa riferimento all'arrivo del chip M1X. In ogni caso, rimanendo sempre in casa Apple, ricordiamo che in questi giorni i dipendenti dell'azienda hanno respinto la nuova politica di lavoro ibrido.