La WWE arriva su Discovery, ora è ufficiale! I dettagli della programmazione

WWE e Discovery hanno annunciato oggi di aver raggiunto un nuovo accordo pluriennale per la trasmissione, a partire dal 1 Luglio, della programmazione della federazione di wrestling di Vince McMahon. L'annuncio, arrivato attraverso un comunicato stampa, fa seguito a mesi di rumor.

Per proporre agli appassionati l'intera programmazione della WWE, Discovery si affiderà alle voci storiche di Michele Franchini e Michele Posa.

DDPlay Plus trasmetterà in esclusiva Monday Night Raw e Friday Night Smackdown, nella notte tra lunedì e martedì e venerdì e sabato, in contemporanea con gli USA e con commenti in lingua originale. Anche NXT sarà disponibile sulla piattaforma a pagamento del gruppo Discovery, subito dopo la trasmissione americana.

Su DMax andrà in onda la versione da due ore di RAW di lunedì, a partire dal 13 Luglio alle 23:15 ed in replica alle 10:30 di sabato. SmackDown invece sarà trasmesso martedì alle 23:15 e domenica alle 10:30, anch'essa in versione ridotta e non integrale. DMAX trasmetterà anche gli highlights di NXT il sabato alle 12:30 e la domenica alle 9:30.

Su DDplay Plus saranno disponibili anche Bottom Line ed Afterburn. L'appuntamento è quindi dal 1 Luglio, sulla piattaforma a pagamento, per RAW ed il 4 Luglio con SmackDown.

Confermate quindi le indiscrezioni che volevano per terminato l'accordo tra Sky e la WWE dopo svariati anni.