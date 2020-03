Tutte le edizioni di WrestleMania disponibili gratis in streaming sul WWE Network

Il grande wrestling made in WWE gratis per tutti gli appassionati. La federazione di Stamford scende in campo per allietare il periodo di quarantena dei propri fan, con una promozione che permette di vedere gratis, in streaming, tutte le edizioni di WrestleMania.

La promozione è stata annunciata direttamente sul sito web, in cui la società di Vince McMahon ha spiegato che gli utenti, registrando un account completamente gratuito (senza associare alcun metodo di pagamento), potranno accedere ad un'ampia gamma di contenuti che solitamente sono accessibili sul Network solo da coloro che pagano l'abbonamento.

Tra questi troviamo tutte le edizioni del Grandaddy of Them'All, ma anche NXT TakeOver: Portaland, Survivor Series, la Royal Rumble e gli show originali come WWE 24 e le interviste. La lista completa dei contenuti gratuiti è stata pubblicata direttamente sul sito della WWE.

Insomma, per gli appassionati una vera e propria manna dal cielo per trascorrere questo periodo di lockdown all'insegna del grande wrestling. Siamo sicuri che anche i fan di vecchia data che di recente si sono allontanati apprezzeranno e che non disdegneranno di buttare uno sguardo alla leggendaria WrestleMania 17, da tutti riconosciuta come una delle migliori della storia, o WrestleMania 30 che ha visto il trionfo di Daniel Bryan nel main event e, soprattutto, la prima storica sconfitta di The Undertaker nello Show of Immortals.