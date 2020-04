WWE WrestleMania 2020 parte stanotte: come vederlo gratuitamente online

L'evento più atteso dagli appassionati di wrestling di tutto il mondo sta per arrivare anche quest'anno. Infatti, l'edizione 2020 di WrestleMania, ovvero la 36esima (XXXVI), è in programma nella notte tra il 4 e il 5 aprile. Dato l'attuale periodo di quarantena, è bene capire come vedere gratuitamente l'evento.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e come spiegato anche dal sito ufficiale della WWE attraverso l'immagine che potete vedere in calce alla notizia, è stato deciso di rendere l'evento visibile gratis per coloro che si iscrivono per la prima volta al servizio. In parole povere, basta attivare la prova gratuita di un mese per poter vedere Wrestlemania 2020.

Il sito ufficiale della WWE e le sue trasmissioni solitamente sono in inglese, ma non dovreste avere troppi problemi a godervi lo stesso l'evento. In ogni caso, per usufruire della promozione, vi basta collegarvi alla pagina dedicata, premere su "Start Your Free Month" e portare a termine la registrazione tramite indirizzo e-mail. Vi verrà richiesto di inserire il vostro nome e cognome, indirizzo e di configurare un metodo di pagamento valido (a scelta tra carta di credito/debito e PayPal).

Non ci sarà alcun addebito inizialmente, ma, come spesso accade con questi servizi, verrà impostato di default il rinnovo automatico (9,99 dollari al mese dopo la prova gratuita). Per disattivarlo, una volta effettuato l'accesso, vi basta premere sull'icona dell'omino presente in alto a destra, scorrere la pagina e selezionare il collegamento "Cancel", presente appena sotto alla scritta "Cancel Subscription".

Il sistema vi avvertirà che la vostra prova gratuita finirà tra un mese, nel caso vogliate annullare la sottoscrizione. Vi basta quindi premere su "Continue to cancel", selezionare uno dei motivi elencati e premere prima su "Cancel" e poi su "No Thanks", nel caso sia necessario. Ricordatevi di farlo entro il primo mese, se non volete continuare a utilizzare il servizio.

In questo modo, potrete guardare gratuitamente WrestleMania 2020 sia tramite l'applicazione ufficiale che attraverso il browser, collegandovi alla pagina dedicata ai PPV. Vi ricordiamo che l'evento inizierà alle ore 01:00 di domenica 5 aprile 2020 (notte tra sabato e domenica).

Per la prima volta nella sua storia, WrestleMania verrà suddivisa in due giorni: se siete interessati, dovrete collegarvi anche alle ore 01:00 di lunedì 6 aprile. Non dimenticatevi del classico "pre-show" che anticipa i "match ufficiali", che andrà in onda a partire dalla mezzanotte sia tramite il sito ufficiale che su YouTube e gli altri canali social.

Per via della situazione attuale, quest'anno WrestleMania 2020 si terrà "a porte chiuse" al Performance Center di Orlando. Vi ricordiamo che recentemente la WWE ha avviato un'iniziativa che consente di vedere gratuitamente anche i precedenti WrestleMania.

Per il commento dell'evento in italiano, dovrete invece affidarvi a Sky (ma lì è necessario il classico abbonamento).