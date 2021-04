WWE WrestleMania 37, arrivano gli NFT ufficiali di The Undertaker

I fan della WWE non hanno occhi per altro in queste ore: WrestleMania 37 è imminente. Questa volta, però, l'evento potrebbe interessare anche coloro che non sono soliti seguire i vari match, dato che la federazione ha annunciato l'arrivo di un progetto crypto relativo a The Undertaker.

Più precisamente, come si può leggere sul sito Web ufficiale della WWE, a partire dalle ore 16:30 italiane di domani sabato 10 aprile 2021 verranno avviate delle aste NFT legate al noto wrestler. La federazione intende in questo modo celebrare la carriera di The Undertaker, proponendo momenti iconici della sua carriera e cimeli rari. Si tratterà dunque di una buona occasione per mettere le mani su elementi esclusivi relativi al mondo della WWE.

Ricordiamo che gli NFT sono dei token crypto che di fatto "certificano" e danno valore agli elementi digitali. Questa tecnologia è recentemente salita agli onori delle cronache per via di varie aste che hanno raccolto cifre piuttosto elevate. In ogni caso, per qualsiasi dubbio in merito all'argomento, consigliamo di consultare il nostro approfondimento relativo agli NFT. Per il resto, il fenomeno è recentemente approdato anche in Italia, come dimostra l'asta lanciata dal cantante Morgan.

