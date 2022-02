La WWF lancia i Non-Fungible Animals: gli NFT che vogliono salvare le specie in estinzione

La WWF UK ha annunciato questa settimana che metterà in vendita gli NFT di 13 specie in via d'estinzione, nell'ambito di una collezione battezzata per l'occasione "Non-Fungible Animals" o NFA. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web e scatenato non poche reazioni.

Il WWF, tramite la pagina ufficiale dei NFA, spiega che "per aumentare la consapevolezza ed i fondi per proteggere dieci specie in via d'estinzione, sono stati creati i NFA, vale a dire un numero estremamente limitato di opere d'arte sotto forma di NFA". Per esporre il progetto è stato anche pubblicato il filmato, che proponiamo in apertura.

La creazione degli NFA sarà a cura di dieci artisti famosi, che li renderanno disponibili in edizione limitata per dieci specie in via d'estinzione. Il numero di opere d'arte per ogni specie è stato scelto per essere pari al numero attuale di animali allo stato brado. I ricavi saranno utilizzati per proteggere tali animali.

Per effettuare l'acquisto è necessario creare un wallet in maniera veloce, ed il WWF spiega che "poichè le NFA sono edizioni limitate, possono andare esaurite rapidamente". Sulla pagina del progetto, raggiungibile tramite il link pubblicato poco sopra, è anche possibile ottenere informazioni sullo stato d'avanzamento della campagna ed un'anteprima degli NFT.

Dopo gli NFT dedicati alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, arriva quest'altro interessante progetto.