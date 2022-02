Il WWF rinuncia alla sua collezione di NFT: l'impatto ambientale è eccessivo

Il World Wildlife Fund, meglio noto come WWF, ha annunciato la scorsa settimana la sua prima collezione di NFT dedicata alle specie a rischio di estinzione, contenente i token non-fungibili di 13 specie in via di estinzione. L'iniziativa, portata avanti da WWF UK, è tuttavia stata cancellata a causa del suo impatto ambientale.

All'interno di WWF UK, infatti, sono immediatamente scoppiate le polemiche circa la sostenibilità ambientale del minting degli NFT, tanto che l'attivista ed esperto di economia digitale Alex de Vries ha spiegato: "la mia iniziale risposta è stata: 'stanno scherzando'. Dovrebbero essere a favore dell'innovazione sostenibile e si fanno coinvolgere in una delle cose meno sostenibili del pianeta".

Il WWF aveva in realtà preso in considerazione l'enorme impatto ambientale del minting dei propri NFT, ma aveva anche tentato di aggirarlo lavorando con Polygon, una Layer 2 Blockchain legata ad Ethereum, che diceva di utilizzare pochissima energia per le sue transazioni, che comprendono anche il minting degli NFT. Secondo de Vries, invece, Polygon non considera molte delle emissioni della blockchain Ethereum, su cui quella di Polygon stesso si appoggia e che è totalmente inefficiente in termini energetici.

Secondo de Vries, la differenza tra le emissioni stimate dal WWF per il minting dei suoi NFT e quelle reali sarebbe impressionante, poiché sarebbe di ben 2.100 volte più elevata di quanto i calcoli del WWF e i dati di Polygon lascino intendere. Anche Ulrich Gallersdorfer, il CEO del Crypto Carbon Ratings Institute, concorda con de Vries, spiegando che il metodo usato da Polygon per calcolare le emissioni è scorretto, poiché "isola" le emissioni proprie della blockchain Polygon da quelle del network di Ethereum, che non vengono considerate ma su cui si basa l'intero sistema "eco-friendly" di Polygon.

La scorsa settimana, il WWF aveva deciso di portare avanti il proprio progetto a prescindere dalle critiche ricevute da alcuni attivisti circa l'impronta ecologica della collezione "Tokens for Nature", spiegando che "Dopo un'ampia ricerca condotta con l'appropriata diligenza, crediamo fermamente che i benefici che l'ingresso nel mondo degli NFT garantirà al WWF saranno decisamente maggiori al limitato impatto del minting di NFT su Polygon".

Tuttavia, nella giornata di venerdì 4 febbraio, solo un giorno dopo l'inizio delle vendite della collezione di NFT, WWF UK ha deciso di fermare le vendite su OpenSea, spiegando che "riconosciamo che gli NFT siano una questione molto dibattuta e che abbiamo molto da imparare su questo mercato".



Intanto, però, WWF Germany continua a vendere i suoi "Non-Fungible Animals" su OpenSea: la collezione è stata presentata a novembre sul sito ufficiale della sezione tedesca dell'organizzazione, e continua a raccogliere denaro per la conservazione della fauna locale.