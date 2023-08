X, arrivano chiamate e videochiamate. Non richiederanno un numero di telefono

A poche ore dall’annuncio che su X arriveranno gli spot elettorali per USA 2024, il social network ex Twitter si arricchisce di un’altra importante funzionalità. Elon Musk ha infatti annunciato che la società sta per lanciare le chiamate audio e video.

In un tweet pubblicato qualche ora fa, che potete vedere come sempre in calce, Musk ha non solo confermato l’arrivo delle chiamate e videochiamate su X, ma ha anche elencato alcune delle caratteristiche: funzioneranno su iOS, Android, Mac e Pc, e non sarà necessario associare alcun numero di telefono per potervi accedere. Proprio quest’ultimo aspetto rappresenta la feature più importante ed interessante, ed infatti Musk ha evidenziato come “X sia l’effettivo elenco telefonico”.

Nessuna informazione sulla data di lancio: l’imprenditore sudafricano si è limitato a dire che sono in arrivo, ma non diffuso molte informazioni Non è da escludere che inizialmente vengano messe a disposizione esclusivamente agli abbonati Twitter Blue, che già ora possono accedere ad una serie di funzioni esclusive.

Non si tratta della prima volta che sentiamo parlare delle chiamate audio e video su X: lo scorso Luglio il designer dell’azienda Andrew Conway aveva condiviso alcuni screenshot che mostravano proprio la funzione.

Di recente, Musk ha anche annunciato che su X verranno nascosti i titoli dei link condivisi.