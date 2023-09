X, la CEO: 'in aumento il coinvolgimento degli utenti', ma i dati dicono il contrario

La CEO di X/Twitter, Linda Yaccarino, è stata ospite della Code Conference dove ha parlato dell’attuale situazione del social network e della sua visione per il futuro del social network. Tuttavia, non sono mancati i momenti controversi.

Innanzitutto, la Yaccarino ha affermato che secondo le previsioni dei dirigenti X dovrebbe tornare in utile nel 2024, e si tratta già di un’ottima notizia se si tiene conto che Twitter nei primi 13 anni non ha realizzato profitti annuali. L’affermazione è però abbastanza coerente con quanto affermato in precedenza dalla stessa CEO che ad agosto aveva osservato come X fosse “abbastanza vicina al pareggio”.

Le rassicurazioni però non si sono fermate qui: l’AD ha affermato sul palco che “il 90% dei nostri 100 migliori inserzionisti è tornato sulla piattaforma nelle ultime dodici settimane”. Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, a fine 2022 era stata registrata una vera e propria fuga degli inserzionisti da X.

Yaccarino ha anche aggiunto che il tempo che trascorrono gli utenti su X è aumentato, ma l’intervistatrice Julia Boorstin ha respinto tale accusa citando i dati di Apptopia secondo cui i download del’app sarebbero diminuiti del 30% nei due mesi successivi al rebranding da Twitter, oltre che una diminuzione del traffico web verso X ed un calo degli utenti attivi.

Nella giornata di ieri intanto è arrivato il rapporto dell’UE sulle fake news presenti su X, che evidenzia come sulla piattaforma siano presenti molte bufale.