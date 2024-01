X corre ai ripari: bloccate le ricerche per 'Taylor Swift' dopo il caso deepfake

Il caso dei deepfake di Taylor Swift pubblicati su X, rimasti sulla piattaforma per svariate ore e ricondivisi migliaia di volte, ha suscitato un certo clamore e secondo alcune voci anche la furia della popstar che sarebbe pronta a citare in giudizio i responsabili. Il social network, intanto, è corso ai ripari.

X, per proteggere la cantante, ha implementato una serie di misure temporanee su desktop, Android ed iOS. Nello specifico, se si prova a cercare la query “Taylor Swift” nell’apposito campo di ricerca, ci si trova di fronte ad un messaggio d’errore generico. Ciò avviene su tutte le piattaforme in cui è disponibile X, ed è interessante notare come i risultati di ricerca non mostrino nemmeno il profilo ufficiale della cantante di “All Too Well”.

La pubblicazione dei deepfake di Taylor Swift, che ritraevano la popstar in scenari non consensuali, ha suscitato l’indignazione anche dell’amministratore delegato di Microsoft Satya Nadella, il quale durante un’intervista rilasciata nel weekend ha osservato che situazioni come queste dimostrano ancora una volta come ci sia molto da fare a livello d’IA, per cui è necessaria una “convergenza globale e sociale”, che preveda collaborazione tra organi legislativi, forze dell’ordine e piattaforme tech.

Le immagini fake sarebbero partite da un gruppo Telegram che avrebbe utilizzato il generatore di Microsoft, Designers, per crearle.