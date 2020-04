X-Days di Mediaworld: sconti anche su iPhone 11 ed Apple Watch 5

Continuano i nuovi X-Days di Mediaworld. Dopo aver parlato degli sconti su notebook e tablet, quest'oggi ci soffermiamo sulle offerte proposte sui dispositivi Apple, e nello specifico sugli iPhone ed Apple Watch Series 5.

iPhone 11 da 64 gigabyte, disponibili in varie colorazioni, può essere acquistato a 749 Euro, rispetto agli 839 Euro di listino con possibilità di spalmare il prezzo su 20 rate con tan e taeg 0% da 37,45 Euro al mese.

iPhone Xs da 256 gigabyte, invece, può essere acquistato a 729 Euro: in questo caso il risparmio è più elevato dal momento che il prezzo di lancio del modello era di 1239 Euro. Anche in questo caso sono disponibili varie colorazioni, ma non tutti i modelli possono essere acquistati in quanto evidentemente per alcuni la domanda è stata elevata.

Infine, tra gli sconti troviamo anche Apple Watch Series 5 GPS Only, con cassa da 40mm e cinturino sport, a 439 Euro, rispetto ai 459 Euro di listino.

Su tutti i prodotti Mediaworld propone la consegna standard gratuita entro Venerdì 8 Maggio. Ricordiamo che gli X-Days saranno disponibili solo online fino al 7/05, ed abbracciano anche altre categorie di prodotti d'informatica ed elettronica, tra cui TV, console, PC , smartphone di altri marchi ed anche piccoli elettrodomestici.