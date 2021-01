X-Days Mediaworld: sconti anche su TV QLED e 4K Samsung, Philips, LG e Panasonic

Nell'ambito dei nuovi X-Days di Mediaworld, la catena di distribuzione propone alcuni sconti molto interessanti su TV QLED e 4K Ultra HD di vari marchi.

L'offerta non è molto ampia, ma comunque gli sconti non mancano e sono anche degni di nota.

Il Panasonic TX-55HX900E da 55 pollici, con pannello a LED 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel, refresh rate di 60Hz e tuner per il digitale terrestre DVB-T2 HEVC e satellitare DVB-S2, è disponibile a 699 Euro, 200 Euro in meno rispetto agli 899 Euro di listino imposti dal produttore.

In sconto troviamo anche il Philips 50PUS8535/12, un altro TV con schermo LED da 50 pollici e refresh rate di 60Hz, che è disponibile a 599 Euro: in questo caso il risparmio è di 150 Euro se si confronta il prezzo con i 749 Euro di listino.

Per quanto riguarda i QLED di Samsung, il QE75Q800TATXZT da 75 pollici con risoluzione 8K e refresh rate di 120Hz è disponibile a 2999 Euro: lo sconto è davvero molto corposo se si tiene conto che di listino ha un prezzo di 5499 euro. In sconto anche il QE75Q950RBTXZT da 75 pollici, disponibile a 2299 Euro, 400 Euro in meno dai 2699 Euro precedenti.

Infine, citiamo anche la promozione sulla smart tv LG 75NAN0996NA da 75 pollici 8K a LED, disponibile a 3999 Euro.