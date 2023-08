Ora su X di Elon Musk si possono nascondere le spunte blu: colpa dei meme?

La spunta blu di Twitter è stata modificata profondamente da quando Elon Musk ha assunto il controllo. Con un nuovo annuncio, il social network ora noto come X ha svelato un’altra importante novità: gli utenti abbonati a Twitter Blue possono scegliere di nascondere la spunta blu.

Le ragioni non sono note, ma Mashable avanza l’ipotesi secondo cui i meme intorno a coloro che scelgono di pagare per la spunta blu sarebbero diventati talmente tanti che in molti avrebbero chiesto la feature al social. Ora, nelle linee guida viene specificatao che “come abbonato, puoi scegliere di nascondere il segno di spunta sul tuo account. Il segno di spunta sarà nascosto sul tuo profilo e sui tuoi post ma potrebbe ancora apparire in alcuni punti e alcune funzionalità potrebbero ancora rivelare che hai un abbonamento attivo. Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili mentre il tuo segno di spunta è nascosto. Continueremo a evolvere questo sistema per migliorarlo il più possibile”.

Per gli abbonati a Twitter Blue, l’opzione “nascondi il segno di spunta blu” è visibile nella pagina “personalizzazione del profilo” presente nelle impostazioni dell’account.

Di recente, Elon Musk ha spiegato le ragioni per cui Twitter è diventato X. Il rebranding ha suscitato molte critiche da parte degli utenti.