X, Elon Musk torna sui propri passi: tornano i titoli dei link, ma sono minuscoli

Sono passati poco più di tre mesi da quando X ha rimosso i titoli dei link, e la piattaforma di Elon Musk è (in parte) tornata sui propri passi. Come notato da The Verge, infatti, da qualche ora hanno fatto il loro ritorno i titoli dei collegamenti condivisi dagli utenti sul sito di microblogging.

Nello specifico, i titoli delle pagine apparirebbero sopra le immagini, ma sono letteralmente minuscoli e sebbene facilitino la consultazione delle pagine facendo capire che pagina si sta per visitare, non ripristinano l’aspetto originale.

Non mancano le stranezze, però: se un titolo è troppo lungo, X lo tronca ed inserisce dei puntini di sospensione. Non è chiaro per quale motivo il social network abbia preso questa decisione: Elon Musk nel momento in cui aveva iniziato a rimuovere completamente i titoli dei link aveva affermato che avrebbe migliorato in maniera sostanziale l’aspetto dei post.

Probabile si tratti di un tentativo dell’imprenditore sudafricano e della CEO di X, Linda Yaccarino, di recuperare parte degli inserzionisti persi negli ultimi tempi. Secondo alcune stime, infatti, la valutazione di X è calata del 72% rispetto al prezzo pagato da Musk un anno fa, di 44 miliardi di Dollari, anche per colpa dell’addio degli inserzionisti a cui il magnate non ha certo reso la vita semplice.