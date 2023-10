Con X, Elon Musk vuole sfidare anche Twitch: 'ho testato la piattaforma, funziona!'

Elon Musk, con X, vuole sfidare anche Twitch. Il CEO di SpaceX e Tesla non ha mai fatto mistero delle intenzioni di rendere l’ex Twitter in una piattaforma tuttofare, e con uno degli ultimi post pubblicati sul proprio account ufficiale ha confermato i suoi piani.

A pochi giorni dalla richiesta a Taylor Swift di pubblicare su X la sua musica, il magnate sudafricano ha annunciato di aver testato con successo il sistema di streaming videoludico su X la scorsa notte, e si è detto soddisfatto dei riscontri ottenuti. Il patròn di Tesla ha anche dato appuntamento agli spettatori per una nuova diretta stasera, quando proverà a completare un dungeon di Diablo. Nel filmato si vede lo stesso Elon Musk giocare a Diablo divertito.

Non è chiaro a che punto siano i test, ed effettivamente quante persone sia in grado di gestire attualmente la piattaforma, ma è senza dubbio interessante capire come Musk con X stia esplorando nuovi modi per attrarre utenti ed inserzionisti, sebbene la CEO Linda Yaccarino in un’intervista di recente ha spiegato che il coinvolgimento degli utenti in X sia in crescita. Elon Musk non ha nemmeno diffuso alcuna informazione sulla possibile data di lancio di questo sistema, tanto meno sull’eventuale disponibilità solo per gli iscritti a Twitter Blue.