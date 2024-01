X, giravolta sulla supervisione dei contenuti: assumerà 100 nuovi moderatori

Dopo lo scandalo dei deepfake di Taylor Swift su X, il social network di San Francisco sembra pronto ad uno sforzo decisamente più grande che in passato per quanto riguarda la moderazione dei contenuti e la sicurezza dei suoi utenti. In particolare, X assumerà un centinaio di moderatori dei contenuti nei prossimi mesi.

La mossa, annunciata dal direttore delle Business Operation di X Joe Benarroch ai microfoni di Bloomberg, è in netto controtendenza rispetto al recente passato del social network: X ha licenziato il team di moderazione dei contenuti poco più di un anno fa, quando la allora direzione Musk ha deciso di ridurre i suoi sforzi per il controllo di post, risposte e messaggi sulla piattaforma. Anche negli ultimi mesi, la piattaforma si è mossa nella direzione di una garanzia del "free speech" quasi senza limiti, con delle posizioni giudicate estreme da alcuni utenti.

L'annuncio segna dunque una giravolta nelle politiche di X, che molti utenti non potranno che accogliere positivamente. Accanto all'assunzione di 100 nuovi talenti nella moderazione dei contenuti, Twitter aprirà un Trust and Safety Center ad Austin, in Texas. Il nuovo team di moderatori si focalizzerà in particolare sui contenuti di "Child Sexual Exploitation", o CSE, e sarà composto da impiegati full-time: finora, invece, gran parte dello staff di moderazione di X era fatto di contractor, cioè dipendenti di aziende terze a cui veniva "appaltato" il controllo della piattaforma.

La notizia arriva a poche ore dalla convocazione della CEO di X Linda Yaccarino a Washington, dove dovrà testimoniare davanti al Congresso degli Stati Uniti e spiegare quali sono le posizioni e le politiche attivate da X per evitare reati riconducibili alla casistica CSE, come il traffico di immagini pedopornografiche o l'apertura di profili di minori a sfondo erotico. Sempre nelle scorse ore, un post sul blog di X ha spiegato che l'azienda è "determinata a rendere X inospitale per chi vuole sfruttare i minori".

Benarroch ha reiterato queste posizioni a Bloomberg, aggiungendo che "X non vede i bambini come il centro del suo business, ma è importante per noi fare questi investimenti [l'apertura del centro ad Austin e le nuove assunzioni] per continuare ad evitare che i malintenzionati utilizzino la nostra piattaforma per fini di distribuzione di contenuti di tipologia CSE".