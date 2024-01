X si ingrandisce ancora: su Android arrivano chiamate e videochiamate, ma c'è un limite

Con l'anno nuovo, Twitter-X ha ripreso a "giocare" con le feature e le funzioni disponibili per gli utenti. Dopo aver rimosso la compatibilità di X con gli NFT, il social network di Elon Musk si appresta ora a introdurre le chiamate e le videochiamate su Android, dopo che queste ultime hanno fatto il loro debutto su iOS negli scorsi mesi.

Le videochiamate su X per iOS sono arrivate all'inizio di ottobre 2023, ma finora non sono state disponibili per le altre piattaforme su cui il social network di Elon Musk è utilizzabile. Fortunatamente, le cose sono appena cambiate su Android: l'ingegnere di X Enrique Barragan ha infatti spiegato con un post che "il rollout delle chiamate audio e video su X su Android è lentamente iniziato oggi [giovedì 18 gennaio]. aggiornate l'app e utilizzatela per telefonare a vostra madre".

Sfortunatamente, lo stesso Barragan ha aggiunto che le chiamate e videochiamate di X sono limitate agli utenti iscritti ad X Premium, l'abbonamento a pagamento del social network. Non sembra esserci alcun modo per gli utenti free di testare la funzione, che dovrebbe far parte degli sforzi della nuova CEO della compagnia, Linda Yaccarino, per rendere X un'"app di tutto".

Se possedete un account Premium di X e siete tra i fortunati che hanno già ricevuto la nuova funzione, dovete sapere che le chiamate e le videochiamate su X sono attivate di default fin da quando aprite l'app dopo aver installato il suo ultimo aggiornamento disponibile. Tuttavia, se non avete intenzione di utilizzare la feature, potete disabilitarla dalla sezione "Privacy e Sicurezza" delle Impostazioni dell'app.

In alternativa, potete anche decidere chi può chiamarvi su X e chi no. Di default, tutte le persone che seguite e che vi seguono potranno contattarvi telefonicamente o in video, ma il social network vi fornisce la possibilità di limitare le chiamate solo agli utenti salvati tra i Contatti del vostro smartphone o solo agli utenti verificati che seguite, in modo da evitare chiamate spam o notifiche indesiderate.