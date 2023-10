X: via like e commenti dalla homepage, Elon Musk vuole renderlo a pagamento per tutti?

Dopo l'ennesima boutade di Elon Musk contro i media tradizionali, sembra ora che Twitter sia pronto a un redesign di proporzioni enormi. Addirittura, il social starebbe per rimuovere like, risposte e repost (i vecchi "retweet", per intenderci) e per introdurre alcuni nuovi livelli per il suo abbonamento Premium.

Andiamo però con ordine: come spiega X News Daily su X, la piattaforma di Elon Musk starebbe testando la rimozione dei contatori di tutte le interazioni con i post, ovvero dei like, dei commenti, delle risposte e dei repost, dalla sua homepage. Gli unici numeri connessi ai post visibili nella homepage del social network, dunque, saranno la loro data di pubblicazione e il numero di visualizzazioni di questi ultimi.

Ovviamente, rimarrà la possibilità di mettere like, repostare e commentare i contenuti altrui. Tuttavia, i numeri relativi a queste azioni non saranno più visibili dal feed principale di Twitter, ma solo dalla pagina dedicata a ciascun post (quella che si apre cliccandoci sopra, insomma). Secondo X News Daily, la mossa sarebbe dettata dalla necessità di rendere X più leggibile da parte degli utenti: per questo stesso motivo, precedentemente, anche i titoli dei link su X sono spariti.

Parallelamente, i colleghi di Bloomberg hanno spiegato che X starebbe testando più tier per Premium, il suo abbonamento nato sulle ceneri dell'ex-servizio a pagamento Twitter Blue. Al momento, X Premium ha un costo di 8 Dollari al mese negli Stati Uniti, che salgono a 11 per gli utenti iOS e Android. In totale, Twitter vorrebbe scorporare X Premium in tre livelli, rispettivamente chiamati Basic, Standard e Plus: il piano attuale dovrebbe diventare quello "Standard", mentre il profilo "Basic" dovrebbe avere un costo più ridotto e quello "Plus" dovrebbe mantenersi su prezzi più alti.

Addirittura, spiega Bloomberg, non è chiaro se Twitter manterrà una versione gratuita e aperta a tutti: già a metà settembre, infatti, Elon Musk aveva anticipato l'idea di "blindare" X dietro ad un paywall, ma alle dichiarazioni del CEO di Tesla e SpaceX non erano seguite delle azioni concrete. A quanto pare, dunque, nel futuro di Twitter-X potrebbe davvero esserci l'addio agli utenti free.