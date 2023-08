La X in matematica è molto usata, ma la sua origine è un vero mistero

La lettera 'X' ha sempre avuto un ruolo di primo piano in matematica, rappresentando l'incognita, il mistero da svelare. Da dove proviene questa tradizione di utilizzare 'X' come simbolo dell'ignoto? Sorprendentemente, le origini di questo uso sono avvolte in un enigma tanto affascinante quanto le equazioni che essa aiuta a risolvere.

Alcuni suggeriscono che l'origine possa essere rintracciata nella lingua araba, dove la parola "shey" significa "cosa" e potrebbe essere stata utilizzata dai matematici medievali per rappresentare l'incognita nelle equazioni. Quando le opere matematiche arabe furono tradotte in spagnolo durante il Medioevo, "shey" potrebbe essere stato tradotto come "cosa", abbreviato in 'x', dando vita alla tradizione.

Non solo. La scelta di 'X' non è solo una coincidenza linguistica. La sua forma, semplice e simmetrica, la rende ideale per rappresentare un concetto astratto come un'incognita. Inoltre, la sua posizione nell'alfabeto, vicino alla fine, potrebbe suggerire qualcosa che è ancora da scoprire o da definire. Insomma, è proprio la lettere perfetta.

Tuttavia, nonostante le numerose teorie e speculazioni, la vera origine dell'uso di 'X' in algebra rimane un mistero. Ciò che è certo è che questa singola lettera ha avuto un impatto profondo e duraturo sulla matematica e sulla scienza, diventando un simbolo universale dell'ignoto e stimolando generazioni di studenti e ricercatori a cercare risposte.

Non per niente è anche il nuovo nome di Twitter.